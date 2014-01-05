«Детям войны» и ветеранам труда Приморья компенсируют расходы на проезд
Получить 50%-ую компенсацию стоимости проезда «дети войны» и ветераны труда Приморья смогут уже в следующем году, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Администрацией уже подготовлены соответствующие законопроекты, которые сейчас проходят окончательный этап согласования.
В Приморье сегодня проживают более 100 тысяч «детей войны». Граждане этой категории смогут компенсировать половину стоимости проезда на городском, пригородном и междугороднем транспорте в пределах региона, в том числе и на местных авиалиниях, включая территории, приравненные к районам Крайнего Севера.
Кроме того, планируется индексация ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, реабилитированным, пострадавшим от политических репрессий и труженикам тыла. Также законопроектом уточняется категория лиц, которые имеют право на компенсацию за проезд при сопровождении инвалидов 1 группы и детей-инвалидов.
Кроме льготного проезда также рассматривается документ о доплате к пенсии и путевках в санатории для одиноко проживающих пенсионеров, тружеников тыла, лиц, имеющих почетные звания края, и ряда других.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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