Бесплатно или со скидкой: Приморцам рассказали о компенсации проезда в транспорте

Компенсация оплаты проезда в общественном транспорте Приморского края положена отдельным категориям граждан. Ее размер составляет 50% или 100%, сообщают «Вести:Приморье».

В министерстве труда и социальной политики Приморья пояснили, право на льготу имеют краевые и федеральные льготники, а также «дети войны».

Специалисты отмечают, совокупный размер компенсационных выплат не может превышать 20 000 рублей в год, а для граждан, проживающих в районах, приравненных к районам Крайнего Севера, – 30 000 рублей в год.

Право на получение 50%-й компенсации также есть у граждан, сопровождающих инвалидов первой группы и детей инвалидов.

Так, льготой можно воспользоваться:

– на междугородних автобусах. Разовый билет с фиксированной датой и временем отправления и в одном транспорте общего пользования;

– на городских и пригородных автобусах. Билета длительного пользования, предоставляющего право на неограниченное количество поездок;

– на пригородных автобусах. Билет длительного пользования, предоставляющего право на фиксированное количество поездок;

– на пригородных электричках. Абонемент (для краевых льготников, к которым относятся ветераны труда Приморского края, труженики тыла, а также «дети войны»). Федеральным льготникам компенсация проезда в пригородных электричках не предоставляется, так как они пользуются проездом в электричках бесплатно или получают указанную меру поддержки в денежном эквиваленте через Пенсионный фонд;

– на поездах дальнего следования в пределах Приморского края;

– на воздушном транспорте местных авиалиний. Если билет приобретен по социальному тарифу (в отношении лиц, постоянно проживающих на территориях Кавалеровского, Ольгинского, Пожарского, Лазовского и Тернейского муниципальных округов, а также Дальнегорска и Дальнереченского, Красноармейского муниципальных районов).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]