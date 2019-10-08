Льготники могут компенсировать расходы за проезд по Приморью

Почти 317 миллионов рублей запланировали в региональном бюджете 2020 года на компенсации за транспортные услуги жителям Приморья. По предварительным данным, снизить расходы за проезд могут более 300 тысяч льготников. Новую меру социальной поддержки инициировал Губернатор края Олег Кожемяко.

Компенсационные выплаты за проезд предоставляется льготникам федерального и краевого регистра. В конце прошлого года такую поддержку предусмотрели для пенсионеров, относящимся к категории «дети войны», и для региональных ветеранов труда.

«Изменения в закон о социальной поддержке в Приморском крае обеспечивают равную транспортную доступность для этих категорий граждан, аналогичную с той, которая предусмотрена для других льготников», – поясняют в краевом министерстве труда и социальной политики.

Компенсацию в 50% от стоимости можно оформить при проезде:

– в междугороднем автотранспорте по разовому билету с фиксированной датой и временем отправления;

– на водном транспорте общего пользования;

– на железнодорожном транспорте общего пользования дальнего следования по территории Приморского края;

– в автомобильном транспорте в городском и пригородном сообщении при использовании билета длительного пользования, предоставляющего право на неограниченное количество поездок в течение указанного срока действия;

– в автомобильном транспорте в пригородном сообщении при использовании билета длительного пользования, дающего право на фиксированное количество поездок в течение указанного срока действия;

– на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении при использовании абонементного билета;

– на воздушном транспорте при использовании билета, приобретенного по социальному тарифу на авиаперевозки пассажиров на местных авиалиниях, включая территории, приравненные к районам Крайнего Севера.

При этом совокупный размер компенсационных выплат не должен превышать 20 тысяч рублей, а для северян – 30 тысяч рублей в год.

Для приобретения билета льготнику необходимо предъявить в кассу удостоверение. Для получения компенсации следует обратиться в МФЦ и предоставить билеты с отметкой о проезде.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]