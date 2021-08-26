Труженики тыла получают в Приморье дополнительные меры социальной поддержки

Жители края, имеющие статус «труженик тыла», получают в Приморье дополнительные, не предусмотренные федеральным законодательством, меры социальной поддержки. Полный перечень выплат и компенсаций, а также примеры расчетов по типичным жизненным ситуациям представлены в социальном справочнике министерства труда и социальной политики Приморского края.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, к категории «труженики тыла» относятся граждане:

проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;

или проработавшие в тылу с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года на предприятиях, расположенных на территории Приморского края, и имеющие совокупный стаж работы в тылу во время Великой Отечественной войны (исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР) и войны с Японией не менее шести месяцев;

или награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

Труженикам тыла выплачивается ежемесячная выплата в размере 830 рублей.

Кроме того, за счет средств краевого бюджета этой категории граждан предоставляются дополнительные меры социальной поддержки, не предусмотренные федеральным законодательством:

компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50% исходя из занимаемой тружеником тыла общей площади жилых помещений в пределах установленных в регионе нормативов, включая плату за пользование жилым помещением и за его содержание;

компенсация расходов в размере 50% (в пределах установленных нормативов) на оплату коммунальных услуг: за холодную и горячую воду, электроэнергию, газ, отведение сточных вод, за обращение с твердыми коммунальными отходами и за теплоэнергию;

компенсация расходов в размере 100% на оплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капремонт на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного в регионе, и площади жилого помещения, находящегося в собственности труженика тыла;

компенсация расходов в форме ежегодной денежной выплаты в размере 50% от:

оплаты стоимости топлива в пределах установленного в регионе норматива – при проживании в домах, не имеющих центрального отопления;

расходов на приобретение бытового газа в баллонах общим весом не более 60 килограммов в год исходя из цены, установленной уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края.

Как уточнили в министерстве труда и социальной политики Приморского края, меры социальной поддержки по компенсации расходов на оплату коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда и не распространяются на установленные Правительством РФ случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.

Труженики тыла в Приморье также пользуются льготами на проезд на территории края. Им полагаются компенсации:

в размере 50% от действующего тарифа по проезду на автомобильном, водном и железнодорожном транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении;

в размере 50% стоимости билета длительного пользования для проезда в городском сообщении;

в размере 50% стоимости билета длительного пользования в пригородном сообщении, за проезд автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении;

компенсация в размере 50% стоимости абонементного билета на проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения;

компенсация в размере 50% стоимости билета за проезд на воздушном транспорте, приобретенного по социальному тарифу на перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях, включая местности Приморского края, приравненные к районам Крайнего Севера (в отношении лиц, постоянно проживающих на территориях Дальнегорского, Дальнереченского городских округов, Дальнереченского, Кавалеровского, Красноармейского, Ольгинского, Пожарского муниципальных районов, Лазовского и Тернейского муниципальных округов);

денежная выплата на проезд по карте «Приморец»: предоставляется на оплату проезда в городском, пригородном и железнодорожном транспорте в размере 100% стоимости проезда, но не более 700 рублей в месяц.

Совокупный размер компенсационных выплат за проезд не может превышать 20 тысяч рублей в год (для приморцев, постоянно проживающих на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера, – не более 30 тысяч рублей в год).

Помимо этого органы местного самоуправления гражданам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев (исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР) либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, бесплатно предоставляют в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства по месту постоянного проживания, а также для ведения садоводства, огородничества, животноводства, личного подсобного хозяйства (по выбору гражданина).

Получить подробную консультацию о предоставлении мер социальной поддержки можно по телефонам: 8 (800) 302-21-45, 8 (423) 239-39-47.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]