В Приморье ко Дню Победы ветеранам выдадут по 5000 рублей

Выплаты к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне начались в Приморье. Дополнительную финансовую поддержку получат почти 4,8 тысячи ветеранов.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, на эту меру социальной поддержки отдельных категорий льготников из регионального бюджета направлено почти 20,4 миллиона рублей.

Так, в апреле участники и инвалиды войны получат по 5 тысяч рублей. Такой же размер единовременной выплаты предусмотрен бывшим узникам концлагерей, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженикам тыла, участникам боевых действий на Даманском.

Выплаты в размере 3 тысячи рублей получат вдовы участников войны.

Еще одна категория приморцев, которым гарантирована дополнительная поддержка ко Дню Победы, – «дети войны».

«Вместе с апрельской пенсией почти 88 тысяч пенсионеров, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, получат по 1 тысяче рублей», – напоминает министр Светлана Красицкая.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]