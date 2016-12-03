Получающих ежемесячную выплату граждан обучили навыкам ухода за тяжелобольными людьми и инвалидами

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными людьми и инвалидами – одно из условий получения ежемесячной выплаты гражданами, ухаживающими за инвалидами I группы на дому. В условиях повышенной готовности из-за эпидемии COVID-19 специалисты проводят обучение в дистанционном формате, сообщают «Вести:Приморье».

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, ежемесячную выплату могут оформить граждане, которые вместо трудовой деятельности или обучения в образовательных организациях ухаживают за нетрудоспособными инвалидами I группы, инвалидами детства I группы, имеющими 3-ю степень ограничения способности к самообслуживанию. Средний размер такой дополнительной поддержки в этом году составит 12 500 рублей.

Выплата назначается, если среднедушевой доход семьи инвалида, нуждающегося в постоянной помощи других лиц, ниже полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего году обращения, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«С начала года выплату оформили уже более 230 человек, на эти цели направлено более 12 миллионов рублей», – уточняют в министерстве.

Одно из обязательных условий для получения дополнительной поддержки – обучение практическим навыкам за тяжелобольными, имеющими ограничения жизнедеятельности людьми. С мая такие курсы организованы в дистанционной форме.

«В этом году специальным навыкам ухода обучились более 320 человек, из них почти 90 человек прошли обучение удаленно», – информируют специалисты Приморского центра социального обслуживания населения.

Информацию о том, как пройти обучение специальным навыкам ухода дистанционно, можно найти на сайте центра.

Кроме того, для всех желающих получить дополнительные знания специалисты краевого центра соцобслуживания совместно с представителями Приморского отделения ООО «Российский Красный Крест» подготовили специализированные видеоролики, которые охватывают основные вопросы организации ухода. Полезные видеоуроки доступны по ссылке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]