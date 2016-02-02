Дорога как после бомбежек в Михайловском районе Приморья

Бедственное состояние дорог – один из самых наболевших вопросов не только для Владивостока, но и других территорий Приморья.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Золотой мост", дорога в Михайловском районе Приморского края, начиная от поворота на Новошахтинск вплоть до Хоролького района, похожа на дорогу, как после бомбежек. Водителям приходится сбрасывать скорость, чтобы проехать или объехать огромные и глубокие ямы. В некоторых случаях водители, рискуя жизнью, выезжают на «встречку».





Дорожное полотно разрушено и в самих населенных пунктах – в селах Абрамовка и Григорьевка дорога вся в ямах и выбоинах. На фото также видны участки дороги, в которых образовался провал грунта.





Как отмечают местные жители, дорога находится в ужасном состоянии довольно длительное время. Еще хуже дорога стала после зимы. Дорожников, которые как-то могли бы исправить плачевную ситуацию, не наблюдается.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]