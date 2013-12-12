Олег Кожемяко примет участие в церемонии оглашения Президентом Послания Федеральному Собранию

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступит с ежегодным Посланием Федеральному Собранию РФ в среду, 21 апреля. В мероприятии примет участие Губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, раз в год глава государства обращается к парламенту с Посланием, в ходе которого обозначает основные направления развития страны, включая положения о внешней и внутренней политике, экономике, социальной и других сферах, а также ставит соответствующие задачи Правительству России и озвучивает предложения по законотворческой работе для обеих палат Федерального Собрания.

В этом году в числе тем – социальная политика и инфраструктурные проекты. По словам Владимира Путина, основная задача – это достижение максимального результата с точки зрения развития экономики, поддержки предприятий, людей, особенно тех, которые наиболее нуждаются в поддержке со стороны государства.

Руководитель страны подчеркивает, новые меры госпомощи, которые подготавливают к посланию Президента, при всех обстоятельствах должны быть максимально эффективны.

«Каждый рубль был эффективно использован и пошел на пользу развития экономики и каждого конкретного человека, на поддержку которого эти средства будут направляться», – подчеркивает Владимир Путин.

Оглашение документа начнется в 12.00 по московскому времени. В этом году, с учетом соблюдения всех мер санитарной безопасности, в мероприятии традиционно примут участие представители Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели Законодательных Собраний регионов, общественные деятели, в том числе руководители региональных общественных палат, главреды крупнейших СМИ.

Прямую трансляцию Послания будут вести «Первый канал», «Россия 1», «НТВ», «ОТР», «Мир», а также сайты «Вести.Ru» и «Россия 1» и другие площадки.

Напомним, предыдущее Послание главы государства к Федеральному Собранию состоялось в январе 2020 года. Владимир Путин сосредоточился на вопросах внутреннего социального и экономического развития страны. Особое внимание он уделил трем важным блокам: демография, образование и здравоохранение. Тогда Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что озвученные Президентом инициативы особенно важны для Дальнего Востока.

По итогам встречи Президент утвердил перечень поручений из 38 пунктов, в их числе – соцподдержка граждан, обеспечение лекарственными препаратами, индексация материнского капитала, цифровизация, экология и другие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]