Олег Кожемяко примет участие в церемонии оглашения Президентом Послания Федеральному Собранию

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступит с ежегодным Посланием Федеральному Собранию РФ в среду, 15 января. В мероприятии примет участие Губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Послание Президента страны Федеральному собранию – это ежегодное выступление главы государства, в ходе которого он обозначает основные направления развития страны, включая положения о внешней и внутренней политике, экономике, социальной и других сферах, а также ставит соответствующие задачи Правительству России и Парламенту.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, в этом году в числе тем – решение социальных проблем, в том числе преодоление бедности. По словам Владимира Путина, основная задача – это уменьшение количества людей, живущих на минимальную зарплату. Глава государства подчеркивает, что его «беспокоит, что произошла стагнация в реальных доходах населения».

Оглашение документа начнется в 12.00 по московскому времени. Традиционно в мероприятии примут участие представители Совета Федерации, депутаты Государственной думы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели Законодательных Собраний регионов, общественные деятели.

Прямую трансляцию Послания будут вести «Первый канал», «Россия 1», «ОТР», «Мир», а также на сайты «Вести.Ru» и «Россия 1».

Напомним, предыдущее Послание главы государства к Федеральному Собранию состоялось в феврале 2019 года. Тогда Президент России сосредоточился на вопросах внутреннего социального и экономического развития России. Особое внимание он уделил задачам, поставленным в майском Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», который устанавливает и утверждает национальные проекты страны по 12 направлениям.

По итогам встречи Владимир Путин утвердил перечень поручений из 13 пунктов. Среди них – соцподдержка граждан, в том числе пенсионеров и многодетных, снижение налогов и ставки по ипотеке, развитие медицины и образования, цифровизация, содействие бизнесу и другие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]