Приморье готовится к проведению Восточного экономического форума

VI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября. Накануне состоялось заседание организационного комитета ВЭФ в Правительстве Российской Федерации.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, форум будет организован в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Так, приехав во Владивосток, участники ВЭФ должны будут сдать 2 ПЦР-теста и еще один перед отъездом. Кроме того, возможность сдать экспресс-тест на COVID-19 будет обеспечена на площадке форума.

Принимать гостей и участников ВЭФ планируют 30 гостиниц Владивостока и Артема. Большая часть из них уже начала подготовку номерного фонда. Кроме того, рассматривается возможность расселения гостей в новых отелях Novotel Владивосток и Ocura Владивосток, которые должны открыться к началу форума.

В дальневосточной столице, которая на несколько дней примет делегатов самых разных государств, благоустраивают скверы и городские зоны отдыха, объекты культурного наследия, планируется ремонт дорог.

В рамках ВЭФ планируются проведение международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом Президента России Владимира Путина, соревнования по парусному спорту, благотворительный забег в поддержку редких видов животных Дальнего Востока, выставка «Улица Дальнего Востока», выступления творческих коллективов.

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев подчеркнул особую значимость проведения Восточного экономического форума в очном формате. По его словам, ВЭФ ежегодно помогал привлечению инвестиций, созданию максимально привлекательных условий для ведения бизнеса на Дальнем Востоке. В том числе благодаря форуму сегодня в макрорегионе реализуется 2 617 инвестиционных проектов, в экономику фактически вложено 1,7 триллиона рублей инвестиций, создано более 70 тысяч рабочих мест. В 2020 году количество заключаемых инвестсоглашений объективно снизилось.

В рамках VI ВЭФ планируется организовать телемосты с Сеулом, Шанхаем и Токио.

Напомним, Восточный экономический форум проводится ежегодно согласно Указу Президента России Владимира Путина. В 2019 году на форуме подписано 270 соглашений на сумму 3,4 триллиона рублей. В 2020 году ВЭФ был отменен из-за эпидемиологических ограничений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]