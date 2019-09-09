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ВЭФ-2020 пройдет во Владивостоке со 2 по 5 сентября

ВЭФ-2020 пройдет во Владивостоке со 2 по 5 сентября

Определены даты проведения Восточного экономического форума 2020 года во Владивостоке, - сообщили в пресс-службе администрации дальневосточной столицы. Он состоится 2–5 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

«Восточный экономический форум в этом году отметил пятилетний юбилей, - отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков. - Сегодня можно с уверенностью говорить, что форум во Владивостоке стал ведущей площадкой, нацеленной на развитие многостороннего сотрудничества и международной кооперации. Ежегодно здесь собираются лидеры ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона для обсуждения глобальных вопросов мировой экономики. Уверен, что в дальнейшем Форум сохранит свою инвестиционную составляющую. Вместе с тем, Восточный экономический форум также приобретает важное значение с точки зрения развития гуманитарных и культурных контактов. В частности, выставка «Улица Дальнего Востока», которая стала визитной карточкой форума, знакомит российских и зарубежных гостей с туристическим потенциалом и традициями регионов ДФО».

Восточный экономический форум 2020 года станет шестым по счету.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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