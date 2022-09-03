Юрий Трутнев – о цифрах Восточного экономического форума

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 5 - 8 сентября на территории кампуса ДВФУ на острове Русском во Владивостоке, сообщают «Вести:Приморье».

Свыше 28 тысяч человек из 96 стран приняли участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) за последние пять лет, говорится в приветственном слове вице-премьера – полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева участникам предстоящего форума, опубликованном в журнале Росконгресса "ВЭФ-2022".

Он напомнил, что Восточный экономический форум проводится по решению президента РФ с 2015 года, пишет РИА Новости.

"За это время ВЭФ стал площадкой для разработки важнейших решений не только для России и Дальнего Востока, но и для всего Тихоокеанского региона. Об этом говорят цифры: за последние пять лет форум посетило более 28 тысяч гостей из 96 стран мира. В условиях санкционных вызовов, брошенных России рядом западных стран, значение макрорегиона только растет", — отмечается в приветственном слове Трутнева.

Вице-премьер уточнил, что транспортно-логистические потоки, ранее связывавшие Россию с Европой, разворачиваются в направление стран АТР. По его словам, происходит переориентация дальневосточных производств, отечественные производители повышают квалификацию, наращивают компетенции, осваивают новые технологии. Расширяются возможности для международного сотрудничества с дружественными странами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]