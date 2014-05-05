Сотрудник уголовного розыска из Артема стал победителем первенства ДФО по MMA

В городе Улан-Удэ прошли бои чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА).

На боевом ринге встретились спортсмены со всего Дальнего Востока.

В сборную Приморского края вошел Андрей Цай, оперуполномоченный уголовного розыска отдела МВД России по городу Артему.

В своей категории (52 кг) младшему сержанту полиции Цай не было равных. Финальный бой Андрей выиграл удушающим приемом и стал обладателем золотой медали.

Андрей занимается смешанным боевым единоборством в спортивном клубе «Легион» под руководством тренера Владлена Маслова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]