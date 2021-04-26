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В Приморье прошли соревнования по спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах

В Приморье прошли соревнования по спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах

24-25 апреля во Владивостоке прошли чемпионат и первенство Приморского края по спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах. В соревнованиях приняли участие спортсмены из семи муниципалитетов - Владивостока, Артема, Находки, Уссурийска, Фокино, Владимиро-Александровского, Сергеевки, Золотой Долины и Пуциловки. Спонсором соревнований стала компания ООО "Антей".

В первый день состоялся кросс-марафон/лонг, на старт вышли 213 участников, во второй день в общем старте кросс-спринта приняли участие 175 спортсменов.

По итогам двух дней соревнований было разыграно 32 комплекта наград в мужских и женских группах в семи возрастных категориях (от 12 до 60 лет и старше), а так же среди "новичков".

Победителям в длинных и сверхдлинных дистанциях стали Алена Остропика Алёна Александр Сабуров из Владивостока.

В спринте чемпионство у мужчин закрепил за собой также Александр Сабуров, а среди женщин - победила Анна Выборнова. 

Следующий соревнования состоятся 1-2 мая в п. Лозовый. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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