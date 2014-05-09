Сегодня, 13:22
Праздничный салют сразу из пяти точек Владивостока прогремит в День Победы
Артиллерийский салют и праздничный фейерверк состоится в День Победы в Приморье.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, во Владивостоке залпы дадут одновременно из пяти точек, расположенных на острове Русский (поселок Подножье, 32), острове Попова (улица Бассейновая, 14), в поселках Трудовое (улица Лермонтова, 81), Береговое (улица Строительная, 5) и на Спортивной набережной со стороны стадиона «Динамо».
Кроме того, праздничный фейерверк организуют в 28 муниципалитетах Приморья.
К празднованию Дня Победы в крае подготовлена интересная и обширная развлекательная программа.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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