Праздничный салют сразу из пяти точек Владивостока прогремит в День Победы

Артиллерийский салют и праздничный фейерверк состоится в День Победы в Приморье.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, во Владивостоке залпы дадут одновременно из пяти точек, расположенных на острове Русский (поселок Подножье, 32), острове Попова (улица Бассейновая, 14), в поселках Трудовое (улица Лермонтова, 81), Береговое (улица Строительная, 5) и на Спортивной набережной со стороны стадиона «Динамо».

Кроме того, праздничный фейерверк организуют в 28 муниципалитетах Приморья.

К празднованию Дня Победы в крае подготовлена интересная и обширная развлекательная программа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]