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Салют в честь Дня Победы во Владивостоке перенесен

Салют в честь Дня Победы во Владивостоке перенесен

Источник фото: pixabay.com

Во Владивостоке перенесен праздничный салют, ранее запланированный на День Победы, 9 мая. Принято решение, что салют должен проходить в один день с Парадом Победы, сообщают «Вести:Приморье».

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, было принято решение отложить праздничный салют на такой день, когда его сможет посмотреть, как можно больше людей. Все необходимые приготовления с нашей стороны были проведены, но салют состоится в один день с Парадом», -  прокомментировали специалисты.

Напомним, фейерверки планировали запустить на видовой площадке на Добровольского, 13, в районе ул. Олега Кошевого, 26, у Дома молодежи (проспект 100-летия Владивостока, 103), на Русском острове, в поселке Трудовое (ул. Лермонтова, 81), селе Береговое (ул. Строительная, 5), на острове Попова (ул. Бассейновая, 14), а также в районе батареи «Безымянная» на Спортивной набережной.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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