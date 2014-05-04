Праздничный салют ко Дню Победы состоится во Владивостоке

9 мая праздничные салюты, посвященные Дню Победы, состоятся во Владивостоке и еще нескольких городах Дальнего Востока, сообщают «Вести:Приморье».

Несмотря на перенос празднования Дня Победы, 9 мая во Владивостоке пройдёт воздушная часть парада с участием 21 летательного аппарата, а также прогремит традиционный салют. Авиация ТОФ уже несколько дней проводит тренировочные полёты над Владивостоком, а генеральная репетиция намечена на 7 мая.

«Лётчики морской авиации Тихоокеанского флота и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в рамках подготовки к пролёту авиации в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проводят тренировочные полёты над Владивостоком, - сообщает пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту. - Сегодня в столице Приморского края проведена уже четвёртая совместная тренировка лётчиков морской авиации и ВКС. Генеральная репетиция пролёта авиационной техники запланирована на 7 мая».

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, для залпов планируется использовать 40 артиллерийских орудий и 20 салютных установок. Обслуживать технику будут 920 человек.

"Для жителей в этот день будут работать звуковещательные станции с песнями военных лет, полевые автомобильные клубы и комплексы отбора на контрактную службу", - говорится в сообщении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]