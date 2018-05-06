Сегодня, 16:25
Генеральная репетиция воздушного Парада Победы прошла во Владивостоке
В небе над Владивостоком сегодня прошла генеральная репетиция воздушного Парада Победы, - сообщает "Вести: Приморье". Он запланирован на 9 мая.
Над дальневосточной столицей пролетали самолеты авиации ВВС и ПВО Восточного военного округа. Среди них истребители Су и МиГ. Также жители города могли увидеть в небе «гигантов» морской авиации ТОФ - противолодочные самолёты Ил-38 и Ту-142М3.
Вместе с военными тренировочные позиции заняли сотрудники телерадиокомпании "Владивосток", они развернули мобильный телевизионный комплекс, чтобы отрепетировать трансляцию воздушного парада, который 9 мая будут вести на всю страну на телеканале «Россия 24».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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