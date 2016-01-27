Во Владивостоке магазин "затарился" нелегальным алкоголем к майским праздникам

350 литров нелегального алкоголя изъяли в одном из магазинов Владивостока во время рейда 28 апреля. Сообщить о контрафакте можно по номеру: 8-914-655-08-88.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительтва региона, полические установили, что в магазине по адресу: улица Карьерная, 28, продают алкоголь без соответствующей лицензии.

"Продукция в объеме 350 литров изъята и помещена на склад временного хранения до решения суда. Владельцу магазина грозит штраф в размере от 3 миллионов рублей", - сообщили в минторговли правительства региона.

Всего с начала года в ходе подобных рейдов изъяли более 3,2 тонны незаконного алкоголя на сумму более 2 миллионов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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