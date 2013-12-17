Более 200 литров «крепкого» изъяли из магазина во Владивостоке

Более 430 литров контрафактной продукции изъяли из оборота в январе специалисты министерства промышленности и торговли Приморского края. Около половины от этого количества изъяли в ходе рейда, проведенного во Владивостоке 26 января, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

В контрольном отделе минпромторга рассказали, что с начала года ведомство активизировало работу по выявлению и пресечению незаконного оборота алкогольной продукции.

«Так, на основании обращения гражданина на телефон “горячей линии” 26 января проведена проверка принадлежащей индивидуальному предпринимателю торговой точки на улице Херсонская во Владивостоке. В ходе контрольного мероприятия выявлен факт продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензии и специальных марок, подтверждающих уплату акциза и легальность производства. Всего из незаконного оборота выведено 205 литров крепких алкогольных напитков на общую сумму более 115 тысяч рублей», – рассказали в министерстве.

В отношении владельца магазина министерство возбудило административные производства. По их результатам индивидуальный предприниматель будет привлечен к административной ответственности на общую сумму более 100 тысяч рублей. Кроме того, лица, осуществлявшие незаконную продажу алкогольной продукции, предупреждены о том, что в случае продолжения ими подобной деятельности они будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии со статьей 171.1 УК РФ.

«Изъятый алкоголь помещен на ответственное хранение до окончания производства по этому делу, в дальнейшем он будет уничтожен. Работа по выявлению и пресечению торговли нелегальной алкогольной продукцией будет продолжена. По номеру 8-914-655-08-88 в WhatsApp принимаются сообщения о розничной продаже нелегального алкоголя», – добавили в министерстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru