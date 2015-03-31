Пять тонн заразных семян прибыло из Вьетнама в Приморье

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области предотвращен ввоз партии продовольственных семян базилика общим весом 5 тонн из Вьетнама по причине ее засорения повиликой полевой.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю, образец семян был отобран для исследования в лаборатории Приморского филиала ФГБУ «Всероссийского центра карантина растений». По результатам исследований выявлено засорение партии карантинным вредителем, что подтверждено протоколом испытаний от 23 апреля 2021 года.

Управлением Россельхознадзора 26 апреля 2021 года выпуск продукции запрещен. Партия продовольственных семян базилика должна быть возвращена в страну-экспортер.

Повилика полевая - карантинный сорняк, который включен в Единый перечень карантинных объектов для ЕАЭС, утвержденный решением евразийского экономического совета. Последствиями его распространения является снижение урожайности и качества сельскохозяйственных культур, угроза здоровью животных из-за содержания в ней алколоидов кускудина и кусталина, которые являются ядовитыми.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]