Приморские спортсмены завоевали «золото» на чемпионатах Европы по бадминтону и прыжкам на батуте

Приморские спортсмены триумфально выступили на континентальных чемпионатах, выиграв золотые медали. Соревнования проводились по бадминтону и прыжкам на батуте.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края, воспитанник детско-юношеской спортивной школы «Водник» из Находки Александр Бутько стал сильнейшим в дисциплине двойной минитрамп. Чемпионат и первенство Европы по прыжкам на батуте проходили с 29 апреля по 2 мая в Сочи. В соревнованиях участвовали более 300 спортсменов из 23 стран.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Приморского края, на счету Александра Бутько – две золотые медали в личном и командном зачетах.

«В личном первенстве Александр Бутько набрал 71.7 балла, опередив бельгийца Брента Деклерка (69 баллов), третье место – у португальца Мартима Лавадо», – уточнили специалисты минспорта.

Кроме того, российской четверке – Александр Бутько, Илья Матрошилов, Алексей Третьяков, Вадим Алисов – не было равных в командных соревнованиях. Юниоры заняли первое место с результатом 109,8 балла. Второе место заняла Португалия (101,5 балла), третьей стала команда Украины (86,9 балла).

Отметим, находкинский спортсмен уже имеет титул победителя первенства мира и неоднократно становился победителем и призером первенств России, Дальнего Востока и Приморья. Тренируется Александр Бутько под руководством тренера Александра Теплякова.

Также на чемпионате Европы в Киеве отличились российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов, которые уже более пяти лет представляют Приморский край по параллельному зачету. Они стали чемпионами в мужском парном разряде без финальной встречи, отмененной в связи с положительным тестом на COVID-19 у соперников – дуэтом из Германии.

«Мы были готовы бороться в финале, знаем эту пару, имели победы над ними, так что шансы были хорошие. Нам очень жаль, что не было финала, выражаем поддержку нашим немецким товарищам по бадминтону, надеемся, что они хорошо перенесут эти испытания», – прокомментировал Владимир Иванов.

Иванов и Созонов сейчас выступают в серии международных турниров, чтобы набрать рейтинговые очки и попасть на Олимпийские игры в Токио.

Кроме них чемпионский титул в миксте завоевала еще одна российская пара – Родион Алимов и Алина Давлетова. Две победы на личном чемпионате Европы стали лучшим результатом за всю историю российского бадминтона.

В соревнованиях также принимали участие приморские бадминтонисты – Евгений Дремин и Евгения Димова, но они выступили не так успешно, проиграв в первой встрече из-за травмы Дремина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]