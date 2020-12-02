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В Приморье в гости к бабушке пришел тигр

В Приморье в гости к бабушке пришел тигр

Источник фото: pixabay.com

Жительница Приморья рассказала о том, что поездка к бабушке в гости сильно напугала и удивила, сообщают «Вести:Приморье».

Так, девушка сняла на видео, как к частному дому пришел тигр.  Все произошло поздним вечером. Видно, хищник, скорее всего, испугавшись света фар, решил скрыться.

Тигра в гости пришла. В гости к бабушке съездила, называется,

комментирует автор видео.

Приморцы в комментариях паблика vdk_news отметили, такая встреча могла закончиться трагедией.

«Вот это котики у бабушки, вискасом кормила наверное».

«Пешком опасно там ходить».

«Ужас! А если в это время по нужде кто-нибудь вышел бы».

«Голодные опять идут к людям».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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