Очередной обман заподозрила покупатель в супермаркете Приморья

Жительница Приморья решила обратиться к мнению граждан, задав вопрос по поводу товара известного приморского бренда, сообщают «Вести:Приморье».

Так, женщина сделала фото, на котором показано, что в коробке, якобы, не хватает нескольких конфет.

Мне интересно, это обманывают в супермаркете или на заводе комплектовщики? -

задалась вопросом автор поста в паблике dpskontrol_125rus.

Однако в комментариях приморцы предположили, нужно учитывать вес коробки и содержимого, не обращая внимания на количество. Среди тех, кто просмотрел пост, оказались бывшие сотрудники комбината, которые уточнили, раньше количество конфет заполняло ровно всю коробку. При этом учитывали раскладку рядов по вкусу.

«На коробке указана граммовка, взвесьте и сравните».

«Продают ВЕС, а не ШТУКИ. Так что нужно взвешивать, а не считать)».

«Лет так 10 назад работала в "Приморском кондитере" на новогодней программе. Как раз "птичку" делали. Так тогда всё чётко было-каждый ряд- один цвет и все ровнёхонько лежали».

«У меня как-то тоже сложилось впечатление, что вообще мешают ....раньше четко ряды были по цветам, а сейчас все в перемешку».

«Раньше было 300 г и 30 конфет. Теперь вес меньше и конфет меньше. А упаковка не изменилась».

«Просто чтобы не поднимать цену, на заводе уменьшить решили количество конфет в коробках. Из той же серии, как молоко вроде литр визуально, а нет.. 950 гр».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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