Дама «с хотелками» наказала водителей такси за отказ

Во Владивостоке водители такси не смогли справиться с дамой, которая, по их мнению, находилась в неадекватном поведении, приставала и грозила увольнением, сообщают «Вести:Приморье».

В итоге после долгих уговоров, разбирательств с оператором и водителем дама на одной из машин вырвала дверь. Водители написали заявление в полицию.

Данный пассажир вызывает такси с Луговой 70, по пути забывает куда ехала и зачем, по завершении поездки, пристает в прямом смысле этого слово. В моём случае я ей отказал, на что она начала угрожать увольнением, и звонить оператору с жалобой что ее не туда подвезли! Со вторым водителем произошла подобная ситуация. В итоге на одной из машин вырвала дверь. Вызвали полицию и пишем на неё заявление,

поясняет автор поста в паблике dpskontrol_125rus.

Приморцы отметили, таких нужно наказывать. А если женщина требует лечения, ее нужно определить в лечебное учреждение.

«*** я её тоде примерно час назад подвозил, и при этом сразу когда она садилась сказал чтоб села назад, на что она ответила что любит спереди сесть. В итоге села назад, переводила деньги с наушниками в ушах и в итоге выясняется что перевела не туда. После перевода уже на правильный номер сидела в машина с просьбой посидеть минутку хз зачем не знаю, но я еле её заставил выйти когда уже готов был сам вытурить с машины. Ещё безконца ворчала что таксисты якобы все хамы».

«В Уссурийске довели таксиста месяц назад, он палец пассажирке откусил».

«Дамочка просто голодная... хочет расти и любви ... а вы жадины мужики».

«Капец.. Позорище, бабка пристает к мужикам первым встречным».

«Весеннее обострение.. Захотелось тепла и любви».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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