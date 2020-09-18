Дама «с хотелками» наказала водителей такси за отказ
Во Владивостоке водители такси не смогли справиться с дамой, которая, по их мнению, находилась в неадекватном поведении, приставала и грозила увольнением, сообщают «Вести:Приморье».
В итоге после долгих уговоров, разбирательств с оператором и водителем дама на одной из машин вырвала дверь. Водители написали заявление в полицию.
поясняет автор поста в паблике dpskontrol_125rus.
Приморцы отметили, таких нужно наказывать. А если женщина требует лечения, ее нужно определить в лечебное учреждение.
«*** я её тоде примерно час назад подвозил, и при этом сразу когда она садилась сказал чтоб села назад, на что она ответила что любит спереди сесть. В итоге села назад, переводила деньги с наушниками в ушах и в итоге выясняется что перевела не туда. После перевода уже на правильный номер сидела в машина с просьбой посидеть минутку хз зачем не знаю, но я еле её заставил выйти когда уже готов был сам вытурить с машины. Ещё безконца ворчала что таксисты якобы все хамы».
«В Уссурийске довели таксиста месяц назад, он палец пассажирке откусил».
«Дамочка просто голодная... хочет расти и любви ... а вы жадины мужики».
«Капец.. Позорище, бабка пристает к мужикам первым встречным».
«Весеннее обострение.. Захотелось тепла и любви».
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