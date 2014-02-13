Двух редких животных спасли полицейские в Приморье

В Приморье сотрудники полиции вызволили из глубокой ямы дальневосточного лесного кота (леопардовая кошка) и енота-альбиноса, сообщают «Вести:Приморье».

"Сотрудники подразделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Ханкайского района Приморского края совершали ежедневный обход территории села Новокачалинск. Внезапно старший инспектор по делам несовершеннолетних Евгений Маруфов заметил в яме животное белого окраса. Заглянув в заброшенный колодец, майор полиции увидел, что на дне колодца в разных сторонах сидят дикие животные", - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

«Сначала мы с напарником нашли длинную палку, так как яма там достаточно глубокая, и спустили ее к животным в надежде, что хотя бы кошка за нее зацепится. Но, поняв, что животные перепуганы и сил у них нет, недолго думая, мы поехали к нашему коллеге домой за лестницей», - рассказывают полицейские.

С помощью старшего лейтенанта полиции Евгения Артюхина мужчины подставили лестницу и Евгений Маруфов начал спускаться на помощь к дикой кошке и еноту. Как оказалось, в яме ожидали спасения дальневосточный лесной кот (леопардовая кошка), который занесен в международную Красную книгу и региональную Красную книгу Приморского края как редкий вид с ограниченным ареалом обитания, и енот-альбинос.

Первой запах свободы учуяла краснокнижная кошка, которая сразу оживилась и начала сопротивляться. Евгений отпустил ее на волю. Потом майор полиции начал вызволять енота, который, напротив, вел себя очень спокойно и просто ждал, когда снова попадет в объятия дикой природы. Сотрудники полиции зрительно обследовали енота, убедились, что с ним все в порядке, и тоже отпустили.

"После такого доброго и требующего смелости поступка сотрудники полиции закрыли яму, чтобы в нее больше не попадали ни животные, ни люди", - добавила Ирина Сырова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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