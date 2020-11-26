«Взрыв мозга» испытали горожане после увиденного во дворе дома
Жители Артема обсуждают ситуацию, с которой им пришлось столкнуться буквально на днях, сообщают «Вести:Приморье».
Так, рабочие заменили люк колодца, который расположен на проезжей части. Но, вероятно, никто не задумался о том, как будут проезжать машины после того, как вновь установленный люк заменит пришедший в негодность. Оказалось, крышка и бетонное кольцо возвышаются над полотном дороги. А значит, стало представлять собой препятствие на дороге. Жители района задаются вопросом, что с этим делать.
пишет автор поста в паблике artem.news.plus.
В комментариях мнения разделились. Одни говорят, уж лучше так, чем дыра на дороге, и место для проезда достаточно. А другие, напротив, не понимают, как теперь смогут проехать спецмашины.
«Это великолепная работа Водоканала, которые тупо положили плиту на старую решетку находящуюся под асфальтом. Приехало куча работников, пригнали технику и это все под конец рабочего дня, потратив на это чудо не более часа, браво».
«Почему, у нас всё делается через ...опу. И каждую организацию нужно тыкать».
«Ну, как такое можно сделать, как!».
«Снова итаксойдет? Это такой тренд? Кто лучше наитаксойдетничает тому наверное премию дают?».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
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