Водитель снес кирпичную стену магазина

В Приморье водитель автомобиля влетел в здание магазина, пробив в стене здания большую дыру, сообщают «Вести:Приморье».

В паблике dps.control отмечается, все произошло в поселке Южно-Морском на глазах очевидцев. Уточняется, что без стены остался салон сотовой связи. Серьезные повреждения получил и сам автомобиль.

В Сетях приморцы предполагают, скорее всего, водитель был не трезвым.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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