Новости Общество Происшествия
Сегодня, 10:59

В Находке полицейские наградили детей, вернувших найденное портмоне с документами

В Находке полицейские наградили детей, вернувших найденное портмоне с документами

Источник фото: УТ МВД России по ДФО

За проявленную сознательность школьникам Тимофею Борисову, Богдану Косолапову и Александре Андреевой вручены благодарственные письма и подарки.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс службу УТ МВД России по ДФО, группа ребят, возвращаясь со школы, нашли на улице портмоне с документами, банковскими картами и другим ценным личным имуществом. Школьники проявили бдительность и обратились в дежурную часть Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте, с просьбой найти лицо, утерявшее кошелек и вернуть. Благодаря ребятам, документы и имущество были возвращены владельцу.

В торжественной обстановке, в школе № 23 города Находки, в присутствии учащихся и педагогов, старший юрисконсульт Находкинского ЛО МВД России на транспорте майор внутренней службы Елена Терлянская выразила слова благодарности Тимофею Борисову, Богдану Косолапову и Александре Андреевой за их активную гражданскую позицию и проявленную сознательность, вручив 11-летним подросткам благодарственные письма и подарки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме