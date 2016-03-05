В Находке полицейские наградили детей, вернувших найденное портмоне с документами

За проявленную сознательность школьникам Тимофею Борисову, Богдану Косолапову и Александре Андреевой вручены благодарственные письма и подарки.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс службу УТ МВД России по ДФО, группа ребят, возвращаясь со школы, нашли на улице портмоне с документами, банковскими картами и другим ценным личным имуществом. Школьники проявили бдительность и обратились в дежурную часть Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте, с просьбой найти лицо, утерявшее кошелек и вернуть. Благодаря ребятам, документы и имущество были возвращены владельцу.

В торжественной обстановке, в школе № 23 города Находки, в присутствии учащихся и педагогов, старший юрисконсульт Находкинского ЛО МВД России на транспорте майор внутренней службы Елена Терлянская выразила слова благодарности Тимофею Борисову, Богдану Косолапову и Александре Андреевой за их активную гражданскую позицию и проявленную сознательность, вручив 11-летним подросткам благодарственные письма и подарки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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