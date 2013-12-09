Девушка о своем "грехопадении": "был щедр на цветы и подарки, но в какой-то момент потерял бдительность"
В дежурную часть ЛО МВД России на станции Уссурийск поступило заявление от 28-летнего монтёра пути, который, находясь в командировке, сообщил о пропаже у него, после знакомства с девушкой в гостинице, где он проживал, портмоне с 15 тысячами рублей, банковскими карточками и проездными железнодорожными документами, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на материалам ЛО МВД России на ст. Уссурийск.
К поиску пропавшего имущества молодого гражданина незамедлительно подключились оперуполномоченные сотрудники уголовного розыска ЛО МВД России на станции Уссурийск, которые в ходе оперативно-разыскных мероприятий быстро восстановили картину произошедшего и установили подозреваемого в пропаже портмоне с его содержимым.
Ею оказалась 18-летняя, неработающая, ранее не судимая, но, подвергавшаяся административному наказанию за мелкую кражу продуктов из магазина, жительница Уссурийска.
Стражам правопорядка девушка пояснила, что проживая в данной гостинице она познакомилась с потерпевшим, который, после употребления алкогольной продукции, был щедр на цветы и подарки, но в какой-то момент потерял бдительность и выронил из кармана принадлежащий ему портмоне. Воспользовавшись моментом девушка присвоила денежные средства и потратила большую часть из их по собственному усмотрению. Оставшиеся деньги, портмоне, банковские карточки и документы изъяты оперативными сотрудниками в качестве вещественных доказательств.
В отношении девушки следственным отделом ЛО МВД России на ст. Уссурийск возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 У. К. Российской Федерации (Кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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