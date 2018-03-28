Установку видеонаблюдения на вокзале попытался сорвать приморец





В дежурную часть Линейного пункта полиции на станции Дальнереченск поступило сообщение о пропаже дорогостоящего инструмента для установки систем видеонаблюдения, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ведомство.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан 59 - летний местный житель.

Мужчина рассказал правоохранителям, что находясь в здании железнодорожного вокзала, похитил инструменты и решил оставить их себе, для личного пользования.

Похищенное имущество изъято сотрудниками транспортной полиции по месту жительства обвиняемого и передано законному владельцу.

Следственным отделом ЛО МВД России на станции Уссурийск уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Решения суда обвиняемый будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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