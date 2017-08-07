Житель Приморья разукомплектовал тепловоз локомотивного депо

В дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск поступило сообщение об отсутствии в тепловозе, стоящем на территории депо 18 секций охлаждения масляных радиаторов.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, сотрудниками транспортной полиции установлен 30-летний житель поселка Сибирцево, подозреваемый в краже. Со слов задержанного, он проник в тепловоз и скрутил 18 радиаторных секций охлаждения, которые вынес за пределы депо к месту своего проживания. Всего злоумышленник успел реализовать комплектующие на сумму около 50 тысяч рублей. Денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению.

Установлено, что данный гражданин ранее неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений.

По данному факту, отделом дознания ЛО МВД России на станции Уссурийск возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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