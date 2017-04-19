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Часть железнодорожного пути украл и сдал на металл житель Приморья

Часть железнодорожного пути украл и сдал на металл житель Приморья

В Уссурийске дознавателями транспортной полиции возбуждено уголовное дело по факту кражи комплектующих железнодорожного пути, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск поступило заявление от представителя транспортного предприятия, который сообщил о краже с подъездного железнодорожного пути двухсот костылей и тридцати подкладок под рельсы, в результате чего железнодорожный путь был приведен в негодное для эксплуатации состояние.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи.

Им оказался 32-летний, ранее неоднократно судимый житель города Владивостока, отметили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, по материалам ЛО МВД России на станции Уссурийск.

В ночное время мужчина похитил детали верхнего строения подъездного пути и перевез на автомобиле в пункт приёма металла. Вырученные денежные средства использовал в личных целях.

В настоящее время дознавателями Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск возбуждено уголовное дело.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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