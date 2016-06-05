Скупщик краденых железнодорожных деталей задержан в Уссурийске





В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными Линейного отдела на станции Уссурийск задержан 40-летний житель города Владивостока, — сообщили «Вестям: Приморье» в УТ МВД по ДФО.

Мужчина партиями скупал похищенные железнодорожные детали, а полученные денежные средства использовал по личному усмотрению.

Дознавателями установлено, что данный гражданин незаконно приобрёл порядка двух тысяч похищенных деталей (втулки, фильтрующие элементы, подкладки).

Обвиняемый признался, что являясь соруководителем общества с ограниченной ответственностью и, выполняя снабженческие функции по поиску комплектующих для судовых двигателей, познакомился с одним из работников железнодорожного предприятия города Уссурийск. Мужчина рассказал ему, что на предприятии используются подобные детали.

Впоследствии, новый знакомый предложил обвиняемому купить определенное количество интересующих его деталей, заведомо добытых преступным путём.

Всего фигуранту удалось скупить железнодорожный лом на сумму порядка 633 тысячи рублей.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по ч.1 ст.175 Уголовного кодекса Российской Федерации (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем), передано в суд для рассмотрения по существу.

Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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