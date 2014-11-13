Пока ты спал: укравшему мобильник пассажиру светит 5 лет тюрьмы
В Уссурийске транспортными полицейскими установлен подозреваемый в хищении сотового телефона, — сообщают «Вести: Приморье» по данным управления на транспорте МВД.
В дежурную часть линейного отдела на станции Уссурийск поступило заявление от жительницы города Комсомольска, с просьбой оказать помощь в поиске сотового телефона, пропавшего у ее сына во время следования в поезде сообщением «Советская Гавань – Владивосток».
Гражданка рассказала полицейским, что перед сном мальчик положил телефон стоимостью 15 тысяч рублей под подушку. Через некоторое время дорогой гаджет исчез.
К поиску незамедлительно подключились оперуполномоченные уголовного розыска Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск.
В результате грамотно спланированных оперативно-розыскных мероприятий транспортными полицейскими установлен 20-летний местный житель, который признался в хищении сотового телефона у несовершеннолетнего пассажира.
Установлено, что подозреваемый ехал до станции Спасск-Дальний в одном вагоне с потерпевшим. Заметив, что подросток уснул, мужчина похитил гаджет и присвоил его себе, для личных целей.
В настоящее время, следственным отделом ЛО МВД России на станции Уссурийск возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).
Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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