Новости Общество Происшествия

Сегодня, 04:15
 

Пока ты спал: укравшему мобильник пассажиру светит 5 лет тюрьмы

Пока ты спал: укравшему мобильник пассажиру светит 5 лет тюрьмы

Фото: wallhere.com

В Уссурийске транспортными полицейскими установлен подозреваемый в хищении сотового телефона, — сообщают «Вести: Приморье» по данным управления на транспорте МВД.

В дежурную часть линейного отдела на станции Уссурийск поступило заявление от жительницы города Комсомольска, с просьбой оказать помощь в поиске сотового телефона, пропавшего у ее сына во время следования в поезде сообщением «Советская Гавань – Владивосток».

Гражданка рассказала полицейским, что перед сном мальчик положил телефон стоимостью 15 тысяч рублей под подушку. Через некоторое время дорогой гаджет исчез.

К поиску незамедлительно подключились оперуполномоченные уголовного розыска Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск.

В результате грамотно спланированных оперативно-розыскных мероприятий транспортными полицейскими установлен 20-летний местный житель, который признался в хищении сотового телефона у несовершеннолетнего пассажира.

Установлено, что подозреваемый ехал до станции Спасск-Дальний в одном вагоне с потерпевшим. Заметив, что подросток уснул, мужчина похитил гаджет и присвоил его себе, для личных целей.

В настоящее время, следственным отделом ЛО МВД России на станции Уссурийск возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести