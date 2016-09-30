Расхитителей дизеля с тепловозов задержали в Уссурийске





Машинист и его помощник обвиняются в краже дизеля. Им грозит до 5 лет тюрьмы, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе управления на транспорте МВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного отдела на станции Уссурийск задержаны 33-летний машинист тепловоза и его 55-летний помощник.

Во время стоянки тепловоза члены локомотивной бригады сливали в 20-литровые канистры дизельное топливо с тепловоза.

На момент задержания сотрудниками полиции, мужчинам удалось слить из бака тепловоза около 190 литров горючего.

Похищенное топливо злоумышленники планировали вывезти на мини- грузовике, принадлежащем одному из подельников.

В настоящее время вина фигурантов доказана полностью, материалы уголовного дела возбужденного по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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