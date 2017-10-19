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Машинист тепловоза слил топливо с локомотива, стоящего на железной дороге в Находке

Машинист тепловоза слил топливо с локомотива, стоящего на железной дороге в Находке

Источник фото: УТ МВД России по ДФО

Линейным отделом МВД России на транспорте установлен и задержан подозреваемый в краже топлива с тепловоза, находящегося на железнодорожном пути одного из транспортных предприятий города Находки.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, машинист тепловоза, приехав на личном автомобиле на свое рабочее место и, используя шланг из топливного провода наполнил дизельным топливом канистры, общим объемом около 200 литров.

Похищенное горючее злоумышленник попытался спрятать в своем автомобиле. Свои преступные действия мужчина не смог довести до конца, поскольку был задержан сотрудниками транспортной полиции.

Транспортным полицейским обвиняемый пояснил, что совершил кражу, желая улучшить свое финансовое положение.

В настоящее время дознавателями Находкинского ЛО МВД России на транспорте уголовное дело, возбужденное по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража) направлено в суд.

Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В отношении обвиняемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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