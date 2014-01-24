В Приморье перекрыт один из каналов поставки гашишного масла

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками ОКОН УТ МВД России по ДФО, совместно с сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Уссурийск, на территории Приморского края установлен и задержан 41-летний житель города Хабаровска.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, возле автомобиля, принадлежащего задержанному, транспортными полицейскими обнаружен тайник, в котором находилось гашишное масло. Наркотик был расфасован в 63 медицинских шприцах, каждый весом около 50 граммов. Общим вес изъятого составил около трех килограммов.

Как пояснил задержанный, гашишное масло он изготовил самостоятельно и сбывал большими партиями.

Кроме того, в рамках предварительного следствия, установлено, что задержанный причастен к сбыту трех килограммов гашишного масла 30-летнему жителю Еврейской автономной области, который был задержан сотрудниками транспортной полиции в октябре 2018 года в Хабаровске.

При задержании сотрудниками ОКОН Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте, в личном автомобиле мужчины были обнаружены и изъяты 60 шприцев с гашишным маслом.

В настоящее время, 41-летний фигурант дал признательные показания.

Следственным отделом Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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