Житель Приморья заключен под стражу за незаконный сбыт наркотиков

Источник фото: Пресс-служба ОМВД России по г. Партизанску

В ходе оперативно-профилактической операции "Мак" в Партизанске сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков с поличным задержан 57-летний мужчина, сбывший пять граммов смеси табака и гашишного масла.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Партизанску, во время обыска по месту жительства подозреваемого обнаружено наркотическое средство - масло каннабиса (гашишное масло) массой свыше 30 граммов.

Следственным подразделением отдела МВД России по городу Партизанску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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