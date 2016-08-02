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Приморец украл со склада предприятия дорогостоящую технику

Приморец украл со склада предприятия дорогостоящую технику

Фото: СоцИнформБюро

40-летний житель Уссурийска подозревается в крае из комнаты-склада одного из предприятий города телевизора, стоимостью около  17 тысяч рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, мужчина свою вину признал, и рассказал полицейским, что являясь сотрудником данного предприятия, присвоил дорогостоящую технику с целью последующей продажи и получения материальной выгоды.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража), направлено в суд.

В отношении обвиняемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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