Приморцу грозит реальный срок лишения свободы за незаконно добытый гребешок
Сотрудниками Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте, в ходе патрулирования акватории бухты Врангель залива Находка Приморского края, был выявлен 27-летний местный житель, подозреваемый в добыче водных биоресурсов без разрешительных документов.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, установлено, что житель города Находки, с помощью лодки и водолазного снаряжения незаконно добыл 325 особей гребешка, чем нанес ущерб водно-биологическим ресурсам на сумму свыше ста тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное отделением дознания Находкинского ЛО МВД России на транспорте по ч. 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в суд.
Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.
Решения суда мужчина будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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