Новости Общество Происшествия
Сегодня, 11:48

Приморцу грозит реальный срок лишения свободы за незаконно добытый гребешок

Приморцу грозит реальный срок лишения свободы за незаконно добытый гребешок

Источник фото: Пресс-служба УТ МВД России по ДФО

Сотрудниками Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте, в ходе патрулирования акватории бухты Врангель залива Находка Приморского края, был выявлен 27-летний местный житель, подозреваемый в добыче водных биоресурсов без разрешительных документов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, установлено, что житель города Находки, с помощью лодки и водолазного снаряжения незаконно добыл 325 особей гребешка, чем нанес ущерб водно-биологическим ресурсам на сумму свыше ста тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное отделением дознания Находкинского ЛО МВД России на транспорте по ч. 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в суд.

Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.

Решения суда мужчина будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме