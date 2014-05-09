«Зачем эта клоунада?»: Горожане по-разному отреагировали на увиденное на дороге Владивостока

Приморцы по-разному отреагировали на то, как некоторые жители края решили выразить патриотизм и благодарность «Дедам за Победу», сообщают «Вести:Приморье».

На видео, опубликованном в паблике dps.control, видно, колонна из нескольких автомобилей, выкрашенных в камуфляжный цвет, с надписями на бортах: «За Родину!», «Т-34», «БМ 13», «1941-1945», «Ил 2» и «Спасибо деду за Победу» проехала по улицам Владивостока.

Именно так жители решили показать, праздник - бессмертен, и память надо чтить. Но, как всегда, нашлись и недовольные увиденным, и те, кто наоборот, одобрительно улыбались увиденному.

«Хватит брюзжать, диванные критики! Это для молодого поколения, чтобы помнили и ценили ветеранов».

«Молодцы ребята».

«Зачем эта клоунада?».

«Те, кто сам ничего и никогда не делает, тот и брюзжит в комментах».

«Это день памяти наших предков. Глупо всё в фарс и шоу обращать. Это подвиг наших дедов».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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