«Зачем эта клоунада?»: Горожане по-разному отреагировали на увиденное на дороге Владивостока
Приморцы по-разному отреагировали на то, как некоторые жители края решили выразить патриотизм и благодарность «Дедам за Победу», сообщают «Вести:Приморье».
На видео, опубликованном в паблике dps.control, видно, колонна из нескольких автомобилей, выкрашенных в камуфляжный цвет, с надписями на бортах: «За Родину!», «Т-34», «БМ 13», «1941-1945», «Ил 2» и «Спасибо деду за Победу» проехала по улицам Владивостока.
Именно так жители решили показать, праздник - бессмертен, и память надо чтить. Но, как всегда, нашлись и недовольные увиденным, и те, кто наоборот, одобрительно улыбались увиденному.
«Хватит брюзжать, диванные критики! Это для молодого поколения, чтобы помнили и ценили ветеранов».
«Молодцы ребята».
«Зачем эта клоунада?».
«Те, кто сам ничего и никогда не делает, тот и брюзжит в комментах».
«Это день памяти наших предков. Глупо всё в фарс и шоу обращать. Это подвиг наших дедов».
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