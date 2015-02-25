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Увиденное на пляже напугало жителей Владивостока

Увиденное на пляже напугало жителей Владивостока

Источник фото: @crazy_vdk

Во Владивостоке на пляже в районе бухты Тихая жители города наткнулись на пугающую инсталляцию, сообщают «Вести:Приморье».

Так, к столбу ластами вверх было прикреплено тело. Оказалось, это муляж. Так необычно приморцам решили показать, что тех, кто не убирает мусор, может ждать суровое наказание. На груди «тела» была табличка с надписью «Он бросал мусор».

Приморцы отметили, что это для многих может послужить уроком. И в дальнейшем, придя на пляж, жители края задумаются о его чистоте и экологии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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