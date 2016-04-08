Вчера, 19:41
«Кто-то землю себе приглядел»: Рядом с элитным ЖК бушует мощный пожар
Мощный пожар бушует во Владивостоке на улице Арсеньева, сообщают «Вести:Приморье».
Рядом с элитным ЖК «Аквамарин» загорелся частный жилой дом. Происходящее на видео сняли прохожие.
Причины и обстоятельства устанавливаются.
В комментариях паблика vdk_news многие предположили, это поджог. Вероятно, кто-то так жестоко освобождает землю под застройку.
«Кто-то землю себе приглядел».
«Место под застройку освобождается».
«Деньги платить не хотят поэтому освобождают землю под застройку, таким образом».
«Удивительно, там где нужен участок загорелся дом».
«Жалко людей, такое горе».
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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