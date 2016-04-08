«Кто-то землю себе приглядел»: Рядом с элитным ЖК бушует мощный пожар

Мощный пожар бушует во Владивостоке на улице Арсеньева, сообщают «Вести:Приморье».

Рядом с элитным ЖК «Аквамарин» загорелся частный жилой дом. Происходящее на видео сняли прохожие.

Причины и обстоятельства устанавливаются.

В комментариях паблика vdk_news многие предположили, это поджог. Вероятно, кто-то так жестоко освобождает землю под застройку.

«Кто-то землю себе приглядел».

«Место под застройку освобождается».

«Деньги платить не хотят поэтому освобождают землю под застройку, таким образом».

«Удивительно, там где нужен участок загорелся дом».

«Жалко людей, такое горе».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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