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Вчера, 20:32

«100 квадратов» жилого дома сгорело рядом с элитной многоэтажкой. Подробности

«100 квадратов» жилого дома сгорело рядом с элитной многоэтажкой. Подробности

Во Владивостоке на улице Арсеньева 15 человек личного состава пожарной охраны города Владивостока тушили пожар в жилом доме, сообщают «Вести:Приморье».

Сообщение поступило на пульт пожарной охраны города в 16:46. Первые пожарные расчеты оперативно прибыли на место происшествия.

Было установлено, что в жилом четырехквартирном одноэтажном доме с мансардой горят комнаты на 1-м и 2-м этажах. Возникла угроза распространения огня на соседние здания. 

Пожар был локализован, а открытое горение ликвидировано. Общая площадь пожара составила 100 кв. м.

К тушению были привлечены 15 человек личного состава и 4 единиц техники, рассказали в пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Мощный пожар бушует во Владивостоке. Рядом с элитным ЖК «Аквамарин» загорелся частный жилой дом. Происходящее на видео сняли прохожие. В комментариях паблика многие предположили, это поджог. Вероятно, кто-то так жестоко освобождает землю под застройку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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