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Жилой дом горел на Русском острове
Пожар случился в новогоднюю ночь в жилом доме на Русском острове.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, 31 декабря в 22.39 на пульт пожарной охраны города Владивостока поступило сообщение о пожаре в жилом доме на о. Русский, в поселке Канал.
Спустя 10 минут, прибыв в район происшествия, огнеборцы обнаружили, что в одноэтажном жилом доме горит мебель.
Приступив к тушению, в 22.55 пожар был локализован, а в 23.19 - полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 20 кв. м.
В результате происшествия никто не пострадал.
К тушению были привлечены 12 человек личного состава и 2 единицы техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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