Жилой дом горел на Русском острове

Пожар случился в новогоднюю ночь в жилом доме на Русском острове.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, 31 декабря в 22.39 на пульт пожарной охраны города Владивостока поступило сообщение о пожаре в жилом доме на о. Русский, в поселке Канал.

Спустя 10 минут, прибыв в район происшествия, огнеборцы обнаружили, что в одноэтажном жилом доме горит мебель.

Приступив к тушению, в 22.55 пожар был локализован, а в 23.19 - полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 20 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал.

К тушению были привлечены 12 человек личного состава и 2 единицы техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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