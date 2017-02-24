Два частных дома сгорели в Приморье за сутки

Возгорания произошли в частны домах во Владивостоке и Находке.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю, вечером 9 декабря в 21.27 на пульт пожарной охраны города Владивосток поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном на улице Капитана Шефнера.

В считанные минуты (в 21.34) к месту происшествия прибыли первые пожарные подразделения. В связи с сильным задымлением было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы.

На момент пожара в доме находился один человек, которого брандмейстеры незамедлительно вывели на свежий воздух. Медицинская помощь спасённому не понадобилась.

В 22.06 пожар был локализован, а в 22.55 - полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 15 кв. м.

В жилом доме горела комната, а также частично пострадало чердачное помещение.

С огнём боролись 11 человек личного состава и 3 единицы техники.

Аналогичное происшествие случилось в Находке.

Днём 9 декабря в 15.06 на пульт пожарной охраны города Находка поступил сигнал о том, что на улице Станционная горит частный дом.

Спустя 9 минут (в 15.15) по указанному адресу прибыли первые пожарные подразделения.

В ходе разведки было установлено, что горят: обшивка стен дома, хозяйственные постройки и, металлический контейнер.

Приступив к тушению, в 15.51 пожар был локализован, а в 22.32 полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 800 кв. м. В результате пожара никто не пострадал. К тушению привлекались 20 человек личного состава и 4 единицы техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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