Во Владивостоке ночью сгорел «Ниссан Кашкай»

Вечером 22 июня в 20.19 на пульт пожарной охраны города Владивосток поступил сигнал о том, что на улице Верхнепортовая горит автомобиль. Спустя 7 минут (в 20.18) к месту происшествия прибыли пожарные расчёты.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, в ходе разведки пожарными было установлено, что горит моторный отсек автомобиля «Ниссан Кашкай».

Приступив к тушению, в 20.25 пожар был локализован, а в 20.52 полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 2 кв. м. В результате пожара никто не пострадал.

К тушению были задействованы 8 человек личного состава и 2 единицы техники.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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