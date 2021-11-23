Склад загорелся во Владивостоке

Ночью 22 ноября в 23.50 на пульт пожарной охраны города Владивосток поступил сигнал о том, что на улице Успенского горит складское помещение. Спустя 9 минут (23.59) к месту происшествия прибыли пожарные подразделения.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, в ходе разведки было установлено, что открытым пламенем горит кровля и часть стены здания.

Приступив к тушению, в 1.02 огнеборцы локализовали пожар, а в 3.18 полностью ликвидировали. Общая площадь возгорания составила 150 кв. м. Пострадавших нет.

На тушении были задействованы 22 человека личного состава и 5 единиц техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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