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«Просто вышел погулять»: Пропавшего ребенка нашла служебная собака

«Просто вышел погулять»: Пропавшего ребенка нашла служебная собака

Источник фото: pixabay.com / пресс-служба ведомства

Во Владивостоке служебно-розыскная собака по кличке Диор помогла найти пропавшего ребенка, сообщают «Вести:Приморье».

Жительница Владивостока обратилась в отдел полиции с заявлением о пропаже 9-летнего ребенка. Женщина рассказала, что она должна была встретиться с малышом после окончания занятий в спортивной секции. Но в назначенное время его не было. В раздевалке остались лишь его вещи.

Было принято решение привлечь к поиску ребенка кинолога с собакой. Овчарка быстро взяла след, который привел в один из дворов, куда мальчик ушел гулять.

Благодаря умелым действиям инспектора-кинолога Центра кинологической службы УМВД России по городу Владивостоку лейтенанта полиции Максима Шувалова и немецкой овчарки по кличке Диор пропавший ребенок был найден. Сотрудникам полиции он пояснил, что заигрался с друзьями.

Несовершеннолетнего сопроводили до его матери. Со школьником проведена профилактическая беседа о правилах безопасности при нахождении на улице, пояснили в пресс-службе УМВД России по г. Владивостоку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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